Leider Hongkong wil vreedzaam einde belegering universiteit

Lam verweet de demonstranten dat het geweld de overhand had genomen ten opzichte van de eisen voor meer democratie en dat de betogers de vijand van het volk zijn geworden. Ze sprak, nadat de nieuw benoemde politiecommissaris Chris Tang de bevolking om steun had gevraagd om een eind te maken aan de nu al meer dan vijf maanden durende onrusten in Hongkong. Volgens Tang is de politie niet in zijn eentje in staat om de protesten een halt toe te roepen.

De hoofdingang van de universiteit wordt geblokkeerd door demonstranten. Ⓒ Hollandse Hoogte / SIPA Press

Op de Polytechnische Universiteit zijn nog steeds zo’n 100 demonstranten omsingeld door de politie. De politie belegert de universiteitsgebouw al sinds zondag. Zo’n 600 studenten hebben maandag de campus verlaten, ongeveer tweehonderd van hen zouden jonger dan 18 jaar zijn. De politie heeft twee prominente personen toegang tot de campus verstrekt om te onderhandelen, maar veel demonstranten weigerden om vrijwillig te vertrekken.

„We zijn zeer bezorgd over de gevaarlijke situatie op de campus”, zei Lam. Een vreedzame oplossing kan er volgens haar ook alleen komen met de volledige medewerking van de demonstranten, dus ook van de relschoppers. „Zij moeten stoppen met het geweld, hun wapens inleveren, vreedzaam naar buiten komen en de instructies van de politie volgen.”

Wegens de onrusten blijven de scholen dinsdag dicht in Hongkong.