Sekslijnmiljonair George Skene (64) overleden

George Skene startte in 1986 met zijn broer Harold en zakenpartners Philipsen en Bob Ebbens het bedrijf Teleholding, waarmee zij als eersten in Nederland de markt voor erotische 06-lijnen betraden. Al binnen twee jaar was Teleholding door heel Europa actief en had het een omzet van miljoenen guldens per maand.

Voor de zogenaamde ’hijglijnen’ werden studenten met zwoele stem geronseld om zich voor te doen als ‘hitsige huisvrouw’ en ‘stoute stewardess’. Oud-medewerker Fred Saueressig kwam in 2016 met een boek gebaseerd op het telecom-seksbedrijf: 06-Cowboys. Naar aanleiding van dat boek werd de serie Dirty Lines gemaakt, die sinds april dit jaar te zien is op Netflix. In zes (tragi)komische afleveringen is de opkomst van 06-sekslijnen in het Amsterdam van de jaren tachtig te zien. De Netflix Original-serie is enige tijd de nummer één best bekeken serie op de streamingservice geweest.

,,We voerden gewoon een succesvol bedrijf, waarin we alles deden op het gebied van telefonie en zelfs zaken deden met mensen als Berlusconi”, vertelde oud-medewerker Lars Klerk van Teleholding eerder dit jaar aan De Telegraaf, naar aanleiding van de Netflix-serie. ,,Natuurlijk hadden we wel eens een feestje, leefden we op grote voet en natuurlijk kwam de ’nachtapotheek’ wel eens langs, maar het is niet zo dat we een soort doorgesnoven 06-cowboys waren, anders waren we zakelijk gezien nooit zo succesvol geworden.”

Behalve de sekslijnen had Teleholding ook onder meer een beurslijn, een voetbaluitslagenlijn en een lachlijn waar bellers konden luisteren naar moppen verteld door artiesten als Freek de Jonge, André van Duin, Spaan & Vermeegen en Dolf Brouwers.

In 1992 kochten de gebroeders Skene hun partners uit. Harold Skene overleed in 2020 aan corona, eveneens op 64-jarige leeftijd.