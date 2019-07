Aardbeving schokt Amerikaanse Westkust

Dat is even ten westen van het nationale park Death Valley, middenin de woestijn, en daarom lijkt de schade mee te vallen. De aardbeving is gevoeld van San Francisco tot Los Angeles en zelfs in Las Vegas, dat in de staat Nevada ligt, trilde de grond.

