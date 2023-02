OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 343 van de invasie LIVE | Oekraïense functionaris: 'Zwaarste gevechten moeten nog komen’

President Volodimir Zelenski tijdens een herdenking in Kiev deze week. Ⓒ ANP / Zuma Press

Na bijna een jaar vechten in Oekraïne wordt de roep om westerse wapens steeds luider. Wel of geen tanks, wel of geen straaljagers, regeringsleiders buigen zich bij voortduring over deze vragen. Inmiddels spitst het front zich toe op de regio Donetsk. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen.