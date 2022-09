Jaarlijks vliegen duizenden vogels zich te pletter tegen de glazen wanden van padelbanen

Buitenland

Tijger ontsnapt uit Oekraïense dierentuin, zet dorpen op stelten

Er is een tijger ontsnapt uit een privédierentuin in Strychava, Oekraïne. Het dier heeft al drie dorpen op stelten gezet in het naastgelegen Slowakije. Autoriteiten in Slowakije hebben burgers geadviseerd op hun hoede te blijven. Volgens de laatste berichten is het dier nog niet gevangen.