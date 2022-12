Halsema: geen grote schermen voor Marokko

Khan had de burgemeester afgelopen weekend opgeroepen om de halve finale en (troost)finale te vertonen op grote schermen, bijvoorbeeld op Plein ’40-’45 in de Amsterdamse wijk Slotermeer.

„We snappen dat de oproep van raadslid Khan met veel enthousiasme is ontvangen, want de prestaties van het Marokkaans elftal zijn historisch en we kijken uit naar de halve finale. We hebben echter geen plannen om grote viewings te organiseren”, laat een woordvoerder van Halsema echter weten aan De Telegraaf.

Rellen

Eerder liet Halsema in de gemeenteraad weten dat grote schermen voor het Nederlands elftal overwogen zouden worden bij het halen van de halve finale. Maar in het geval van Marokko is dat ’niet aan de orde’.

„Daarbij speelt openbare orde ook een rol. Nu de wedstrijden worden misbruikt door groepen jongeren om zich te misdragen, liggen grote publieke viewings sowieso niet voor de hand. Ook gewone fans zouden dan kwetsbaar worden voor vuurwerk en wangedrag”, aldus de woordvoerder.

Uitermate teleurstellend

Khan reageert zwaar teleurgesteld. „Door de relschoppers als reden op te voeren, wordt 99 procent van de keurige supporters het niet gegund. Zij worden dus bestraft door de wandaden van een enkeling, waarvan iedereen elke wedstrijd afstand neemt.”

„En daarmee gunt dit college Amsterdammers niet om een historisch moment gezamenlijk te beleven. Het is uitermate teleurstellend aangezien het voor Nederlandse elftal wel kon, indien zij de halve finale hadden behaald. De norm blijft blijkbaar het Nederlandse team”, zegt Khan.

Volgens hem is ’de norm’ in de Amsterdamse samenleving inmiddels verbreed naar óók het Marokkaanse team. „Het college loopt dus jammer genoeg nog achter in het omarmen van die ontwikkeling.”