OM buigt zich over verlengen isolatie ’quarantaine-stel’

Het Portugees-Spaanse stel werd zondag in quarantaine geplaatst in een hotel vlakbij Schiphol, omdat de vrouw na een vlucht vanuit Zuid-Afrika positief was getest. De twee verlieten dat hotel echter en werden vervolgens op het nippertje uit een vliegtuig gehaald door de marechaussee en in gedwongen isolatie geplaatst in het Universitair Medisch Centrum Groningen, locatie Beatrixoord in Haren. Ze zijn daarmee de eerste personen die er verplicht in quarantaine moeten. Het gaat om een besloten locatie die sinds februari dit jaar maximaal vijf bedden beschikbaar heeft voor personen die mogelijk besmet zijn geraakt met corona en niet vrijwillig in quarantaine willen gaan of blijven.

In een interview bij RTL Nieuws zei de vrouw dat ze helemaal niet uit het hotel zijn ontsnapt. Volgens de vrouw waren de regels niet duidelijk, wisten ze niet dat ze fout zaten en werd ze aanvankelijk geen strobreed in de weg gelegd om het isolatiehotel te verlaten.

Het OM bekijkt momenteel de gevolgde procedure die voorafging aan de plaatsing van het stel in gedwongen isolatie in Groningen. Op basis daarvan wordt besloten of er een verzoek komt tot verlenging.

Reizigers uit Zuid-Afrika die positief werden getest, zijn naar een hotel in de buurt van Schiphol gebracht. Dat gebeurt in verband met de omikronvariant van het coronavirus. Veertien mensen kwamen besmet met deze nieuwe variant terug uit Zuid-Afrika. In het hotel zien particuliere beveiligers er op toe dat de gasten die in isolatie moeten blijven zich daar ook aan houden.

Excuus KLM

KLM biedt zijn excuses aan voor het rommelige verloop van de afhandeling van twee vluchten uit Zuid-Afrika afgelopen vrijdag. Verschillende passagiers klaagden over de wijze waarop ze in isolatie werden geplaatst. Volgens een woordvoerder van de maatschappij is van een eventuele schadevergoeding nog geen sprake.

Volgens de klagers was onder andere de communicatie onvoldoende en waren de omstandigheden onhygiënisch. Ze moesten urenlang in het vliegtuig blijven. De ruimte waar ze daarna heen moesten zou te krap zijn geweest waarbij het ook aan frisse lucht zou hebben ontbroken. Ook duurde het uren voordat er voor eten en drinken was gezorgd.