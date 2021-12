‘Quarantaine-stel’ beraadt zich op stappen

Volgens de raadsman wil het paar eerst een coolingdown-periode in acht nemen. De raadsman overlegde dinsdagavond met het tweetal in het Spaanse consulaat in Amsterdam.

De twee, die afgelopen weekend aankwamen op Schiphol met een vlucht uit Zuid-Afrika en samen met anderen in quarantaine moesten, verlieten het hotel en werden later aangehouden in een vliegtuig waarmee ze Nederland wilden verlaten. De Portugese vrouw en Spaanse man werden daarop in gedwongen isolatie geplaatst in het Universitair Medisch Centrum Groningen, locatie Beatrixoord in Haren. Nadat ze dinsdag negatief werden getest op het coronavirus werden ze daaruit ontslagen.

De twee en andere reizigers uit Zuid-Afrika werden in quarantaine geplaatst nadat bekend werd dat in Zuid-Afrika de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus was ontdekt.

Advocaat Maes bekijkt of het besluit zijn cliënten in quarantaine te plaatsen rechtmatig is geweest. Een bezwaar daartegen moet binnen zes weken zijn ingediend. Daarnaast overweegt de raadsman een claim voor geleden materiële en met name ook immateriële schade.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft het stel zich door het quarantainehotel te verlaten niet schuldig gemaakt aan een strafbaar feit. "Handhaving van de quarantaine is in eerste instantie bestuursrechtelijk en niet strafrechtelijk", aldus een woordvoerder. De bestuursrechtelijke handhaving geldt vanwege de tijdelijke corona-quarantainebepalingen. Onttrekken aan een gedwongen quarantaine is in beginsel wel een strafrechtelijk vergrijp, aldus het OM, maar daarvan was in dit geval geen sprake.