Jeugdzorg is geweld tegen medewerkers zat

„De maatschappij lijkt weg te kijken en aangiftes van jeugdbeschermers worden door politie en justitie vaak onterecht afgewezen vanwege gebrek aan capaciteit”, aldus de opstellers. „Het kabinet beloofde eerder professionals in overheidsdienst - dus ook die van jeugdbescherming - goed te beschermen. In de praktijk is daarvan niets terechtgekomen. Ministers en politiek: maak er werk van”, zo staat in het pamflet.

Jeugdzorg Nederland meldde vorige week dat het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt in de eerste helft van dit jaar met 5000 is toegenomen tot 366.000, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De verantwoordelijkheid voor jeugdzorg ligt sinds 2015 bij gemeenten.