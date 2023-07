In Tilburg gaat de grootste kermis van de Benelux weer van start

Tegenwoordig is het evenement veel meer dan een reguliere kermis. Zo kan je onder begeleiding van een gids een kermiswandeling maken (waarbij je onder meer leert over de ’Tilburgse kermiskoek’), vindt er een hardloopwedstrijd plaats over de kermis, zijn er exposities en theatervoorstellingen, wordt op zondagochtend een ’kermismis’ gehouden en kan je in een buitenbioscoop een film kijken. Ook is er veel feest en muziek, waaronder een jongerenfestival met de slogan ”0% alcohol, 100% feest.”

’Prikkelarme kermis’

Vertrouwde onderdelen zijn de Blauwe Zondag en Roze Maandag. Op zondag is er een „prikkelarme kermis”, voor mensen die van kermis houden, maar niet van veel geluid en lichten. Op Roze Maandag is er traditioneel een parade georganiseerd door Stichting Roze Maandag, het grootste Nederlandse pride-evenement buiten Amsterdam.

Tijdens de Tilburgse kermis komen honderdduizenden bezoekers naar de stad en zijn grote delen van de binnenstad slecht bereikbaar. De NS heeft al aangekondigd tijdens de kermisperiode extra treinen in te zetten van en naar Tilburg.