2019 was op twee na warmste jaar ooit

AMSTERDAM - 2019 was het op twee na warmste en op drie na zonnigste jaar ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 11,2 graden, tegen 10,1 normaal. Alleen in 2014 en 2018 was het warmer. Uitschieter in 2019 was 25 juli: in Gilze-Rijen werd het toen 40,7 graden. Dat was een nieuw nationaal warmterecord.