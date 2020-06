Politieman opgepakt met kilo cocaïne

Het gaat, zo melden bronnen binnen de politie Noord-Nederland, om Abdel A., een voetbaltalent dat voor een elftal van de politie speelt. De politie Noord-Nederland bracht de arrestatie dit weekend naar buiten. De aanhouding van de agent die werkt voor de politie in Friesland, is als een bom ingeslagen binnen de eenheid. Het OM maakte vandaag bekend dat er een kilo coke in de auto van A. is gevonden. In zijn woning lag een grote hoeveelheid cash.

Abdel A. won in 2016 met het Nederlands politieteam het Europees kampioenschap voetballen in Spanje. In zijn vrije tijd speelde hij tot voor kort voor het Groningse PKC’83. De Peizerweg Kring Combinatie is gevestigd op het woonwagenkamp De Kring in Groningen.

A. is de vierde agent die vorige maand werd opgepakt wegens ernstig plichtsverzuim. Twee werden opgepakt wegens het lekken van informatie en eentje voor ongepast gedrag jegens vrouwelijke collega’s.