Urgenda dreigt kabinet met gang naar rechter

De milieuclub heeft eerder via de rechter afgedwongen om te zorgen dat Nederland in 2020 minimaal een kwart minder moet uitstoten ten opzichte van 1990. Den Haag heeft na de juridische nederlaag al reusachtige bedragen uitgetrokken om CO2-uitstoot sneller terug te dringen.

Geholpen door de lockdown is Nederland vorig jaar uitgekomen op 24,5 procent, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Urgenda verwacht op basis van experts dat Nederland dit jaar 5 megaton te veel uitstoot.

Waar de club eerder liet weten niet naar de rechter te willen stappen om een dwangsom te eisen, dreigt Urgenda nu weer wel met juridische stappen. Vooralsnog lijkt de boodschap vooral om de druk op te voeren.

Eisenpakket

„We verzoeken de regering om binnen een maand met een extra pakket maatregelen te komen om dit jaar alsnog het vonnis uit te voeren na zes jaar dralen”, zo laat de club in een verklaring weten. Directeur Marjan Minnesma eist daarnaast een gesprek met minister-president Mark Rutte.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waar Minnesma de afgelopen jaren regelmatig over de vloer kwam om mee te denken over CO2-maatregelen, erkent dat er meer moet gebeuren. Het departement is alleen niet van plan om nieuwe maatregelen te nemen.

„Het kabinet heeft een groot pakket aan maatregelen ingezet”, zegt een woordvoerster. „Bijvoorbeeld de maatregel om de productie van kolencentrales te beperken. Het effect van de maatregelen is in 2021 en de jaren daarna zichtbaar.”