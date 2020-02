’Met onze rupsvoertuigen natuurgebied Vlissingen in: verbijsterend’

Vanaf het moment dat Vlissingen in beeld komt, ervaren mariniers en andere betrokken defensiemedewerkers van hoog tot laag grote druk om het plan te verwezenlijken. „Maffiapraktijken werden het genoemd op de werkvloer”, aldus een officier.

Doorn - Van interne defensieaangelegenheid is de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen verworden tot politiek probleem voor de coalitie. Volgens betrokken militairen had het nooit zover hoeven komen. Het bestuurlijke slagveld is veroorzaakt door de grote politieke druk waaronder het verhuisbesluit werd genomen en door onvoldoende te luisteren naar de bezwaren van het personeel door de defensietop.