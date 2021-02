Boze premier Australië: Facebook heeft mijn land ’ontvriend’

De Australische premier Scott Morrison verwijt Facebook dat het zijn land heeft „ontvriend.” Hij zei dit nadat het bedrijf besloot de mogelijkheden tot het delen van nieuws in Australië te beperken.

Facebook nam dat besluit om een wetsvoorstel dat het bedrijf en onder meer Google zou verplichten om voortaan te betalen voor het delen van nieuwscontent. Er zouden vervolgens pagina’s van overheidsdiensten, goede doelen en andere organisaties op zwart zijn gezet. Ook verdwenen Facebookberichten waarin mensen Australisch nieuws deelden.

Het bedrijf stelt in een verklaring dat overheidspagina’s geen last zouden moeten hebben van het gewijzigde beleid voor het delen van nieuws door Australische gebruikers. Wel zegt Facebook dat het het begrip nieuws „een brede definitie” geeft „omdat de wet geen duidelijke uitleg geeft over de definitie van nieuwscontent.”

Politici reageerden woest. Morrison klaagde opvallend genoeg in een Facebookbericht. Hij noemde het „arrogant” en „teleurstellend” dat het bedrijf de toegang heeft afgesloten tot pagina’s met „essentiële informatie” van gezondheidsorganisaties en hulpdiensten. Sommige pagina’s konden later wel weer bezocht worden.

Premier Mark McGowan van deelstaat Western Australia verweet Facebook „zich meer als Noord-Korea te gedragen dan als een Amerikaans bedrijf.” Ook mensenrechtenorganisaties reageerden verontrust. „Het is gewetenloos om in een heel land de toegang tot cruciale informatie af te sluiten in het holst van de nacht”, aldus Human Rights Watch in een schriftelijke verklaring.

De nieuwe regels hebben ook gevolgen voor Google. Dat miljardenbedrijf trok eerst samen op met Facebook, maar gooit het nu over een andere boeg. Het heeft al deals gesloten met nieuwsbedrijven in Australië. Google wilde niet reageren op het besluit van Facebook.