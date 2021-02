Facebook: Australiërs mogen snel weer nieuws delen

Ⓒ EPA

CANBERRA - Facebook gaat het binnen een paar dagen weer mogelijk maken voor Australische gebruikers om via Facebook en Instagram nieuws te delen met hun contacten. Het Amerikaanse socialemediabedrijf had deze mogelijkheid eerder beperkt, als reactie op een wetsvoorstel dat Facebook en Google verplicht te betalen voor nieuws van Australische mediabedrijven. De regering in Canberra heeft nu ingestemd met een aanpassing aan de regeling.