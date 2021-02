Regering Australië woest om problemen Facebookpagina’s overheid

Donderdag (plaatselijke tijd) bleek dat de beperkingen die Facebook had opgelegd de pagina’s van de Australische hulpdiensten treffen. Onder meer Facebookpagina’s waarop wordt gewaarschuwd voor corona-uitbraken, bosbranden en tyfoons werken niet meer naar behoren.

De problemen werden bevestigd door de Australische minister van Milieu Sussan Ley. Zij stelde onder meer dat de pagina van de meteorologische dienst „is getroffen door de plotselinge restricties voor nieuwscontent” en raadde Australiërs aan om de website van de weerdienst te raadplegen.

Australische politici reageerden onthutst op het nieuws. Minister van Volksgezondheid Greg Hunt zei „oprecht geschokt” te zijn dat Facebook „acties onderneemt die gezondheidswebsites treft.”

Minister van Financiën Josh Frydenberg, die over het door Facebook gehekelde wetsvoorstel gaat, veroordeelt de acties van Facebook en stelt dat het optreden de reputatie van het bedrijf in Australië beschadigt. „De ogen van de wereld zijn gericht op wat er nu in Australië gebeurt”, aldus Frydenberg.

Facebook stelt in een verklaring dat overheidspagina’s op het sociale medium geen effecten zouden moeten ondervinden van het gewijzigde beleid voor het delen van nieuws door Australische gebruikers. Wel zegt Facebook dat het het begrip nieuws „een brede definitie” geeft „omdat de wet geen duidelijke uitleg geeft over de definitie van nieuwscontent.”