Premium Het beste van De Telegraaf

Diepe rouw in Peel en Maas na fataal ongeluk van Pien (21): ’Hier zijn geen woorden voor’

Door Eric Seuren en Simon Doesborgh Kopieer naar clipboard

Ⓒ Edward Media

Egchel/Helden - Het fatale ongeval in Maasbree waarbij Pien Verheijen (21) om het leven kwam, komt hard aan in Egchel en de rest van de gemeente Peel en Maas. Onder meer voetbalclubs, verenigingen en haar werkgever de politie rouwen om het verlies van de maatschappelijk betrokken twintiger. Voetbalclub Helden neemt maandag, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Baarlo, een minuut stilte in acht.