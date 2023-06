Noord-Korea vuurt opnieuw raketten af: ’Neergestort in Japanse Zee’

De projectielen kwamen terecht in de Japanse Zee. De lancering volgde op een gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea en de Verenigde Staten, in de buurt van de grens tussen de twee Korea’s.

De Verenigde Naties hebben Noord-Korea verboden ballistische raketten af te vuren. Toch schiet het land onder toeziend oog van dictator Kim Jong-un ze geregeld af. Het is nog onduidelijk waar de raketten precies in zee zijn beland. Een woordvoerder van het Japanse ministerie van Defensie zegt tegen media dat de twee raketten in de exclusieve economische zone van Japan terecht zijn gekomen. Volgens de Japanse premier Fumio Kishida zijn er geen meldingen binnengekomen van schade.

De militaire oefening van Zuid-Korea en de Verenigde Staten eindigde donderdag. Bij de oefening waren duizenden troepen actief. De twee landen lieten de spierballen rollen, nadat de lancering van een militaire spionagesatelliet door Noord-Korea eind mei was mislukt. In een reactie op de oefening liet Noord-Korea al weten dat het stevig zou optreden tegen „provocaties van de vijand.”