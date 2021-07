Daverende verrassing voor verzorgers Amerikaans graf: weduwe (105) van gesneuvelde soldaat leeft nog

Melissa Housen en Robert Tanis bij het graf van Glenn Byrom op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Ⓒ eigen collectie

Simpelveld - Direct na de oorlog adopteert een familie uit Simpelveld het graf van de Amerikaanse militair Glenn Byrom in Margraten. Ruim 75 jaar later volgt een daverende verrassing: zijn weduwe Madeleine, 105 jaar oud, blijkt nog steeds in leven.