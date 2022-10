Rutte vraagt Israël om Iron Dome voor Oekraïne: ’Voor beschaafde wereld’

De premier bracht opvallend genoeg een bezoek aan Israël een week voordat er verkiezingen in dat land worden gehouden. Dat wordt normaal vermeden om enige schijn van inmenging in de interne politiek te voorkomen. Maar er was sprake van enige urgentie. Niet zozeer vanwege de dreiging van een nieuwe Palestijnse intifada, maar vanwege de oorlog in Oekraïne.

Zo drong Rutte, mede namens Europa, bij premier Yair Lapid aan op de Israëlische levering van luchtafweergeschut aan Oekraïne. Dat zou Kiev, zeker nu ook vanwege de Russische inzet van Iraanse drones, zeer goed van pas komen, maar Israël vreest dat het daarmee de relatie met Rusland op het spel zet. Toch neemt de druk op Israël vanuit het Westen toe om over te gaan tot levering van bijvoorbeeld de Iron Dome. „Dat zou de hele beschaafde wereld goed nieuws vinden”, aldus Rutte.

Toekomstige gasleveranties

Verder besprak de premier met Lapid de toekomstige gasleveranties van Israël naar Europa. Israël en Libanon tekenen donderdag een grensverdrag, waardoor er eindelijk met de winning begonnen kan worden in voorheen betwiste gasvelden. Dat gas zal nog niet deze winter naar Europa komen, maar de hoop is dat dat wel volgend jaar zal gebeuren.

Politieke chaos

Wie er tegen die tijd premier van Israël zal zijn, is ongewis. Er heerst politieke chaos in het land, waar op 1 november voor de vijfde keer in minder dan vier jaar tijd verkiezingen zullen worden gehouden. Er is een reële kans dat Benjamin Netanyahu zal terugkeren als premier. Hij was er altijd voorstander van om de banden met Vladimir Poetin warm te houden, maar hij zei deze week dat hij als premier wapenleveranties aan Oekraïne zou ’overwegen’.

Rutte sprak tijdens zijn bezoek met de huidige oppositieleider. Ook had hij een onderhoud met de derde premierskandidaat: Benny Gantz, de huidige minister van minister van Defensie. Rutte noemde hem ’imponerend’.