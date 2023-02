Premium Het beste van De Telegraaf

’Staat heeft twee gezichten’ Groningers reageren op eindrapport gaswinning: ’Er blijft veel wantrouwen’

LOPPERSUM - In ’gasprovincie’ Groningen keken inwoners uit naar de belangrijke presentatiedag van de dikke eindrapportage van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. De vorig jaar ook live te volgen parlementaire verhoren waren feitelijk zo glashelder, dat echte verrassingen in de conclusies niet voor de hand lagen. Of toch?