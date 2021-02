Adoptie: Judy vond per toeval hele familie in Libanon terug

Judy Frijling werd als baby geadopteerd uit Libanon. „Het is het beste dat me ooit is overkomen.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Ze is als baby in Beiroet, tijdens de burgeroorlog, opgehaald door Nederlandse ouders en dat was ’het grootste geluk dat ze in haar leven heeft meegemaakt’. De Amsterdamse Judy Frijling (42) heeft grote moeite met de negativiteit die er rond adoptie hangt sinds de commissie-Joustra haar rapport presenteerde.