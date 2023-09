Rutte meermaals verhoord in parlementaire enquête over fraudebeleid

Dat heeft de commissie onder leiding van voorzitter Salima Belhaj (D66) donderdagmiddag bekendgemaakt. De komende vijf weken worden meerdere verhoren georganiseerd, met onder meer gedupeerden, experts en politieke en ambtelijke hoofdrolspelers. De enquête heeft zijn oorsprong in de toeslagenaffaire, waarover het kabinet-Rutte III viel. De commissie kijkt breder naar het fraudebeleid van de overheid.

In de eerste verhoorweek springt vooral het verhoor met Rutte in het oog. Het gaat dan specifiek over zijn periode als staatssecretaris van Sociale Zaken, in de kabinetten-Balkenende I en II. Later zal Rutte nogmaals verhoord worden, dan over zijn tijd als premier, zegt Belhaj. De knip is volgens haar gemaakt om de verhoren in chronologische volgorde te doen. Wie er na volgende week verder verhoord worden, is nog niet bekend.

Heikel punt

De bezetting van de commissie is een heikel punt geweest. VVD en CDA haakten in een eerder stadium af en er klonk onvrede over vooringenomenheid van sommige leden van de commissie. Daarnaast spelen de aanstaande verkiezingen eind november ook een rol. Van meerdere leden van de commissie is nu al bekend dat ze niet terug zullen keren. Ook voorzitter Belhaj zelf lonkt naar het Europese lijsttrekkerschap van haar partij.

„Het is niet onze keuze dat het kabinet is gevallen”, zegt Belhaj daar nu over. „Maar de Kamer is niet gevallen.” Ze zegt dat de planning eigenlijk was om eind januari het rapport af te hebben. Dan zal een deel van de commissie vertrokken zijn. „We gaan keihard doorwerken om in deze samenstelling zo veel mogelijk af te maken”, zegt Belhaj daarover.