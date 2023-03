’Geen twijfel’ over aanblijven Wopke Hoekstra na crisisoverleg CDA

„We hebben vastgesteld dat er één CDA is. En dat we samen de handen uit de mouwen moeten steken om te bouwen aan vertrouwen”, zei Huibers. Volgens Hoekstra zelf was het een ’indringend overleg’ geweest en moet hij zorgen dat de verbinding met het land buiten politiek Den Haag hersteld wordt. „Er is emotie en verdriet binnen de partij.”

De druk op Hoekstra was de afgelopen dagen gegroeid na het forse verlies van het CDA bij de Provinciale Statenverkiezingen afgelopen woensdag. Vanuit de partij klonk onder meer een roep om een andere stikstofkoers, maar sommige regionale bestuurders plaatsten ook vraagtekens bij de positie van Hoekstra. Maar na dinsdagavond zit hij nog altijd op zijn stek als partijleider. Voorzitter Huibers en de Tweede Kamerfractie hadden zich eerder al achter Hoekstra geschaard.

VIDEO: Wopke Hoekstra verscheen voor de camera na afloop van het crisisberaad. Tekst gaat verder onder de video.

Hoe Hoekstra handen en voeten wil geven aan de onvrede binnen zijn partij, bijvoorbeeld op het stikstofbeleid, is nog niet duidelijk. „Dat is een van de grote onderwerpen die vanavond ook aan bod is gekomen”, zegt hij over stikstof. „Maar waar wij niet over vergaderd hebben is hoe dat specifieke onderwerp vanaf morgen anders moet. Het is niet een onderwerp dat je, als je met dertig mensen aan tafel zit, tot in detail kan gaan uitbenen.”

VIDEO: In Woerden, een traditioneel CDA-bolwerk, zijn de meningen over het aanblijven van de CDA-leider verdeeld. Tekst gaat verder onder de video.

Hoekstra zegt het zich persoonlijk aan te trekken dat ’kiezers zich door ons in de steek voelen gelaten’. „We hebben te weinig geluisterd naar de mensen in het land. De kiezers zeggen dat het CDA het verkeerd heeft gedaan.”

Bij de Provinciale Statenverkiezingen verloor het CDA vorige week 31 van de 74 Statenzetels. Het ziet er naar uit dat de partij in de Eerste Kamer vier van haar huidige negen zetels moet inleveren.