’Geen twijfel’ over aanblijven Wopke Hoekstra na crisisoverleg CDA

„We hebben vastgesteld dat er één CDA is. En dat we samen de handen uit de mouwen moeten steken om te bouwen aan vertrouwen”, aldus Huibers tegen de ruim aanwezige pers. Volgens Hoekstra zelf is het een ’indringend overleg’ geweest.

Na de BBB-verkiezingszege klonk de roep van provinciale CDA-bestuurders om een andere stikstofkoers. Sommige regionale bestuurders plaatsten ook vraagtekens bij de positie van Hoekstra.

CDA-fractieleider Pieter Heerma eiste dinsdagochtend, terwijl het zweet van zijn voorhoofd biggelde en hij nerveus aan zijn ring frummelde, dat het kabinet het stikstofbeleid aanpast. „Er is een nieuwe realiteit, daar heeft het kabinet zich toe te verhouden.”

Betrouwbaar

Heerma echoot daarmee de woorden van zijn partijleider Wopke Hoekstra van vrijdagochtend, die ook wilde dat het roer om ging. Maar waar het CDA aan de ene kant van het touw blijft trekken, doet D66 dat aan de andere kant. „Ik denk dat het voor iedereen altijd belangrijk is dat je goede afspraken maakt en daarin betrouwbaar blijft”, sneert D66-leider Sigrid Kaag naar Hoekstra. Ook Tjeerd de Groot, Kamerlid en stikstof-woordvoerder voor de democraten, wil niet van wijken weten: „De problematiek is niet veranderd. We moeten door!”

Bij coalitiegenoot VVD valt het ook op dat de standpunten van CDA en D66 verharden en dat de kou nog niet uit de lucht is. Maar wat de consequenties voor de stabiliteit van de coalitie zijn, is de liberalen nog niet duidelijk. Een ingewijde ziet dat het CDA nog niet expliciet heeft gevraagd het coalitie-akkoord open te breken om bijvoorbeeld nieuwe stikstofafspraken te maken. Ook bij CU wordt geconstateerd dat Hoekstra ’stoere taal’ bezigt, maar nog geen concrete eisen op tafel heeft gelegd.

Vooralsnog lijkt de marsroute dat de coalitiepartijen nog wat langer de tijd nemen om de verkiezingsuitslag en de gevolgen daarvan te laten bezinken. In het kabinet zijn nog geen vervolgafspraken om daar verder over te praten. Volgens een CDA-bewindspersoon moet het ook bij D66 nog doordringen hoe hard de kiezer die partij heeft gestraft.

Aan een kabinetsval, en nieuwe verkiezingen, lijkt ondanks de onderlinge onmin weinig behoefte. Want dan volgt een nieuwe afstraffing van de kiezer, is de vrees. „Ik sta hier niet om een kabinetscrisis aan te kondigen”, zei CDA’er Heerma. Minister Kaag wijst bovendien op de verdere onrust in de wereld, waar een politieke crisis niet bij helpt: „We hebben grote opdrachten, kijkt u naar de banken en de financiële stabiliteit. Er komt heel veel op ons af.” Over twee weken debatteert de Kamer, na een initiële weigering van de coalitie, over de gevolgen van de verkiezingsuitslag.