Gewonden busongeluk Ecuador aangekomen in hoofdstad Quito

De rest van het reisgezelschap is ook naar Quito gebracht. In de bus zaten in totaal 21 Nederlanders die een groepsreis maakten. Twee Nederlanders kwamen om het leven: een vrouw van 74 jaar uit Haarlem en een man van 73 jaar uit Hilversum. De organisatie is bezig met repatriëring. Wanneer dat precies plaats gaat vinden is nog onduidelijk, aldus Eurocross.

De bus botste tegen een andere bus op de weg tussen Tena en Baeza, in de provincie Napo. De bus die de Nederlandse toeristen vervoerde, kantelde en raakte het zwaarst beschadigd. Volgens een grote nationale krant zouden mensen in de buurt meteen hebben geholpen slachtoffers te bevrijden. De chauffeur van de touringcar zou de macht over het stuur hebben verloren en uiteindelijk tegen een bus zijn gebotst.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken sprak maandagavond van twaalf gewonden. Dinsdagochtend was een woordvoerder van het ministerie vooralsnog niet bereikbaar voor een toelichting.