Stembureaus Suriname twee uur langer open

Volgens de grootste oppositiepartij VHP zullen deze verkiezingen de historie ingaan als de slechtste ooit in het land gehouden. Dat staat in een verklaring van de VHP. Het Anti Fraude Platform heeft in de afgelopen uren meer dan vijfitg gevallen van mogelijke fraude geïnventariseerd. De voorvallen zijn gerapporteerd aan het Onafhankelijk Kiesbureau en het ministerie van Binnenlandse Zaken met verzoek om correctie. Ook de organisatie van internationale waarnemers is geïnformeerd.