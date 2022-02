Aantal nieuwe coronagevallen daalt, maar meer sterfgevallen

In de afgelopen zeven dagen zijn 470.222 positieve uitslagen van coronatests doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld 67.175 bevestigde besmettingen per dag. Het gemiddelde daalt voor de vierde dag op rij en staat nu op het laagste niveau sinds 30 januari, ruim twee weken geleden.

Amsterdam telde in de afgelopen dag 2950 positieve tests, Utrecht 1689 en Rotterdam 1656. Daarna volgen Den Haag (1513) en Groningen (1069). Op Schiermonnikoog waren er zeven nieuwe gevallen en op Vlieland één. Geen enkele gemeente bleef coronavrij.

In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat achttien mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Onder hen zijn vier mensen uit Amsterdam en twee inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is overleden door de infectie.

In de afgelopen week zijn 89 sterfgevallen door toedoen van het coronavirus doorgegeven, gemiddeld bijna dertien per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 11 januari.

Ziekenhuiscijfers

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is woensdag iets afgenomen, na drie dagen van toenames. In totaal liggen er nu 1650 Covidpatiënten. Dat zijn er 6 minder dan dinsdag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares daalde het aantal patiënten met corona onder de leden met 8 tot 173, het laagste aantal sinds 21 oktober. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1477 coronapatiënten, 2 meer dan dinsdag.

Afgelopen etmaal werden er 179 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic's ging het om 12 nieuwe opnames. Bij elkaar zijn dat er 68 minder dan een dag eerder.

Een deel van de opgenomen patiënten dat positief is getest op het coronavirus is in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak opgenomen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met hartproblemen of buikklachten. Na het doen van een coronatest blijkt toevallig dat ze positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen.