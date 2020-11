’Oostenrijk probeert wintersport te redden door massaal te testen’

Kan het wintersportseizoen toch nog gered worden? Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Oostenrijk gaat in navolging van Slowakije grote delen van de bevolking testen. Daarmee hoopt het Alpenland het virus knock-out te slaan. Alleen als eerst alle neuzen in het kabinet dezelfde kant op staan, zou deze aanpak in Nederland werken, zegt onderzoeker Bert Slagter.