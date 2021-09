Honderdduizend Nederlandse coronasneltesten naar Suriname

De levering is een onderdeel van een donatieprogramma van Nederland aan Suriname als steun voor de bestrijding van de corona-uitbraak. De afspraken hierover zijn gemaakt tijdens het werkbezoek dat president Chan Santokhi begin september aan Nederland bracht.

De Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin tekende toen een schenkingsovereenkomst met zijn Nederlandse collega Hugo de Jonge. Suriname is daardoor een jaar lang verzekerd van beschermingsmiddelen tegen Covid-19. Naast de testen gaat het onder meer om handschoenen en schorten. Ramadhin heeft ook gevraagd naar vaccins van verschillende merken. Volgens hem heeft Nederland daar positief op gereageerd.

In juni stuurde Nederland al 250.000 vaccins naar Suriname. Nederland heeft toegezegd uiteindelijk 500.000 tot 750.000 vaccins aan Suriname te doneren, afhankelijk van de beschikbare voorraad in Nederland en de behoefte in Suriname.

De coronasituatie in Suriname is nog steeds ernstig. Uit de cijfers van zaterdag bleek bijna de helft van de geteste mensen positief te zijn. In de afgelopen weken hebben bijna 7500 mensen positief getest. Het aantal doden staat deze maand op 82, in totaal zijn in Suriname 803 mensen gestorven aan de gevolgen van het longvirus.