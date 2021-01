Premium Binnenland

Kabinet komt met aangepast steunpakket, maar hoe is nog niet duidelijk

Het kan nog wel even duren voor het kabinet naar buiten komt met aanpassingen in het steunpakket voor ondernemers en werknemers. De bereidheid om opnieuw de portemonnee te trekken is er, maar hoe en wat precies moet nog worden uitgewerkt de komende dagen.