VVD: verdere groei Schiphol bespreekbaar

Het kabinet heeft voor de zomer besloten dat Schiphol vanaf 2021 mag groeien. Dat mag niet meer vrijblijvend: alleen als er aantoonbaar minder hinder komt voor omwonenden mag de luchthaven stapsgewijs meer vluchten afhandelen.

Het nieuwe plafond komt voorlopig te liggen op 540.000 vliegbewegingen. VVD-Kamerlid Dijkstra stelt dat het daar niet automatisch bij hoeft te blijven: „We hebben goud in handen met Schiphol. De vraag is nu al veel groter dan het aanbod. Het gaat om het versterken van hubfunctie, want die is uniek en zorgt voor veel banen, bereikbaarheid met de rest van de wereld en concurrentiekracht.”

Vastleggen

Woensdag spreekt de Tweede Kamer over de groeiplannen voor Schiphol. Regeringspartijen CDA en D66 willen dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) haast maakt met haar wens om het huidige plafond van 500-duizend vliegbewegingen wettelijk vast te leggen. Nu zou de luchthaven in theorie ongestraft kunnen doorgroeien.

De VVD is voorstander van zo’n harde grens, maar wil dat dit hand in hand gaat met afspraken over groei. Zo kan worden voorkomen dat een volgend kabinet in 2021 het oude groeiplafond van 500-duizend als uitgangspunt neemt.

Weekendrust

CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch wil verder dat de VVD-bewindsvrouw gaat kijken naar het inbouwen van rustmomenten in het weekend: „Tijdens veldonderzoek in de regio ontdekte ik dat mensen snakken naar een moment van rust, zeker in het weekend als mensen na een week werken daar extra behoefte aan hebben.”

D66 en VVD trekken samen op met een pleidooi voor elektrisch vliegen. Dat staat nu nog in de kinderschoenen, maar beide partijen zien in deze innovatie een oplossing voor twee problemen: het is schoner en stiller.

Eerder drong een groot deel van de Kamer aan op het beperken van nachtvluchten. Minister Van Nieuwenhuizen wil dat mogelijk maken door het schrappen van deze vluchten te belonen voor meerdere slots overdag.