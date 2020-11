’Pieter de Kramer’ gaat verder als profvoetballer in Guinee

Het gaat om een weeskind die ooit door Rotterdammer Sander de Kramer in Sierra Leone is geadopteerd. Toen de jongen twee jaar was, verdronk zijn vader op zee. Zijn moeder stierf kort daarop en Alpha stond op straat.

Telegraafcolumnist en KRO-presentator Sander leidt de Sunday Foundation die tienduizenden van zulke straatkinderen aan onderwijs helpt in het straatarme Sierra Leone. De eerste kinderen, die vroeger in mijnen werkten of straatprostituee waren, gaan nu naar de universiteit. Alles gefinancierd met door particulieren en bij bedrijven opgehaald geld.

Inmiddels is Alpha net als de duizenden andere kinderen opgegroeid tot volwassen man. Alpha, die Sander altijd met ’Daddy’ aanspreekt, blijkt een talentvol voetballer. Een club uit Guinee wilde hem wel contracteren, maar dan moest er eerst een paspoort komen. Wezen hebben niet zo’n document.

Sander de Kramer is beretrots op zijn geadopteerde Afrikaanse zoon die met de naam van zijn vader Pieter de Kramer achterop het shirt speelt als profvoetballer in Guinee. Ⓒ Rene Bouwman

Alpha reisde naar de regionale overheid en vroeg voor het eerst van zijn leven een paspoort aan, met de naam Pieter de Kramer, naar de naam van de vader van Sander. „In zijn land is het gebruikelijk dat kleinkinderen de naam van hun opa krijgen om de grootvader op die manier te eren."

Op het voetbalshirt van de prof staat nu ook de naam ’De Kramer’. „Eindelijk iemand in de familie die wel kan voetballen', zegt Sander ook grappend over zijn vader die ooit profvoetballer bij Excelsior was.

Sander is beretrots op zijn Afrikaanse zoon. Hij heeft hoge verwachtingen van spits Pieter die met nummer negen speelt. „Hij speelt fantastisch!”