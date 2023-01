Eén vrouw dood en één zwaargewond bij schietpartij Zwijndrecht

Volgens de regionale omroep Rijnmond zijn de slachtoffers twee vrouwen. De tweede vrouw zou zwaargewond zijn. De politie tast nog in het duister over een mogelijk motief. Ook de dader is nog niet zijn opgepakt, aldus lokale media.

Ⓒ AS Media

Het is niet duidelijk of het druk was op de parkeerplaats toen de schietpartij plaatsvond. Volgens 112-meldingen gaat het om winkelcentrum Walburg aan de Hof van Holland. Hulpdiensten - waaronder traumaheli’s - zijn massaal aanwezig, aldus de politie.

