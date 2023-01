Moeder (66) doodgeschoten op parkeerterrein Zwijndrecht en dochter (38) gewond, klopjacht op dader

Bronnen melden tegenover De Telegraaf dat de schutter de ex-vriend van de 38-jarige vrouw zou zijn. De politie kan dit niet bevestigen maar meldt dat de schietpartij zich in de relationele sfeer heeft afgespeeld.

Een vrouw en haar zoon stonden bij de Blokker toen zij plotseling veel lawaai hoorden op het volle parkeerterrein. „Ik zag een man met zwarte kleding, beetje gezet. Hij was aan het schreeuwen tegen een vrouw, een andere vrouw hield hij achter zijn rug. Hij pakte een pistool en schoot in de lucht. Vervolgens schoot hij op de vrouw. Mijn zoon heeft gezien dat toen de vrouw op de grond lag, hij nog een keer op haar schoot. Vervolgens heb ik mijn zoon de winkel in gesleurd”, vertelt de vrouw aangeslagen. Wat er daarna is gebeurd, heeft zij niet meer gezien.

Ⓒ AS Media

Onderzoek

De paniek op het parkeerterrein was enorm toen er werd geschoten. Mensen begonnen te rennen en weg te vluchten. De politie startte een groot onderzoek. Er stonden grote zwarte hekken op het terrein, daarachter lag het slachtoffer gedrapeerd onder een wit lakentje. De Forensische Opsporingsdienst startte het onderzoek. Ook sprak men druk met getuigen.

Er worden camerabeelden opgevraagd van de winkels. De slachtoffers zouden net hebben gewinkeld. Identiteit van de slachtoffers staat nog niet 100 procent vast.

Was u in Zwijndrecht en heeft u iets gezien of gehoord van deze schietpartij? Wij horen graag van u. U kunt ons bereiken via g.frankenhuis@telegraaf.nl.