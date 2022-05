VN: ’Open de Oekraïense havens of miljoenen mensen wereldwijd zullen sterven’

Want anders dreigen er grote gevolgen, zegt Beasley tegen CNN: ,,Miljoenen mensen in de hele wereld zullen sterven.”

Hem werd gevraagd wat hij tegen Poetin zou willen zeggen: ,,Als je iets van een hart hebt voor de rest van de wereld, wat je dan ook voelt voor Oekraïne, moet je die havens opengooien.”

Oekraïne is een groot exportland op het gebied van voedsel en zeker op het gebied van graan, maar door de oorlog liggen grote hoeveelheden van dit belangrijke voedingsmiddel opgeslagen zonder dat het ergens heen kan. Hierdoor dreigen oogsten verloren te gaan en dit kan wel eens voor veel honger gaan zorgen, waarschuwen experts onder wie Beasley.

60 dagen

Hij waarschuwt dat de havens binnen 60 dagen operationeel moeten zijn, want anders zal de Oekraïens landbouwgerichte economie imploderen. Het is echter de vraag of Poetin het een slecht vooruitzicht vindt dat ,,Oekraïense economie op het punt staat om in te storten”. De havens zijn van kritiek belang, benadrukt Beasley.

Oekraïne behoort volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw tot de vijf grootste exporteurs van de wereld van een aantal belangrijke landbouwproducten, waaronder maïs, tarwe en gerst.

In 2021 vormden landbouwproducten 41 procent van alle export, schrijft CNN.

Joe Biden zei eerder al dat een geschatte hoeveelheid van 20 miljoen ton graan vast zit in silo's in het door oorlog geteisterde land. Veel Afrikanen zullen sterven als dit zo blijft, benadrukt hij.