LIVE | Hoofdverdachte aanslag Telegraaf ontkent betrokkenheid: ’Stal alleen ’s nachts auto’s’

Bij de aanslag werd het gebouw aan de Basisweg in Amsterdam tot tweemaal toe geramd met een gestolen bestelauto. Vervolgens stak de bestuurder de auto in brand, met forse schade aan het pand tot gevolg. Niemand raakte gewond.

De zaak wekte grote beroering. De aanslag wordt door velen beschouwd als een aanval op de pers vanuit de georganiseerde misdaad. Ook de rechtbank zag het zo. „Een poging tot het beïnvloeden van de pers en een aanval op de persvrijheid”, zo staat in het vonnis. Een professioneel voorbereide „tegenactie”, oordeelde de rechtbank, gericht op een krant „die al jarenlang kritisch publiceert over de georganiseerde criminaliteit en over criminelen.”

El. H. beweert donderdag „niets te maken te hebben met de aanslag op De Telegraaf.” Hij is in de nacht van 25 op 26 juni 2018 onder andere gespot in een auto op de Cornelis Lelylaan. Volgens hem omdat hij vaak ’s nachts bezig was met autodiefstallen. Daarom kan hij niet terughalen wat hij die nacht precies deed. „Maar ik was niet met De Telegraaf bezig.”

Van de groep van in totaal elf verdachten, onder wie El H., zijn er zes gelinkt aan de aanslag op het gebouw van De Telegraaf. De bende heeft zich volgens het Openbaar Ministerie verder toegelegd op het stelen van auto’s. Na de aanslag had de politie El H. al in het vizier, nadat zijn naam volgens justitie eind 2017 steeds vaker wad opgedoken als leverancier van gestolen vluchtauto’s die werden ingezet bij liquidaties.