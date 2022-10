Premium Het beste van De Telegraaf

Amsterdammer Bilal el H. (29) hoofdverdachte OM over Telegraaf-aanslag: ’Dit had nog veel erger kunnen aflopen’

Door Mascha de Jong

De 29-jarige hoofdverdachte van de aanslag op De Telegraaf, Bilal el H. Ⓒ ANP / Petra Urban

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie ziet Bilal el H. ook in hoger beroep als leider van de criminele organisatie, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslag op het Telegraaf-gebouw aan de Amsterdamse Basisweg op 26 juni 2018. Er is, net als bij de rechtbank in 2020, twaalf jaar gevangenisstraf tegen hem geëist. El H. houdt zelf voor dat hij slechts een autodief op bestelling was.