Ridouan Taghi heeft een nieuwe advocaat

Ruperti laat in een eerste reactie weten op verzoek van Taghi nu een nieuw advocatenteam samen te stellen. Dat team zal zijn belangen behartigen in het omvangrijke Marengo-proces en zal hem eveneens bijstaan in een eventueel hoger beroep. „Iedereen heeft recht op een advocaat. Het feit dat hij in een zo’n grote strafzaak door toedoen van het Openbaar Ministerie nu zonder zit, is mijn motivatie om hiermee aan de slag te gaan.”

Inez Weski werd op 21 april aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Ook wordt ze verdacht van het schenden van geheimen. Ze zou berichten van Taghi hebben doorgespeeld aan de buitenwereld. Weski, die een paar weken vastzat, besloot daarop te stoppen als advocaat van Taghi. Ze is inmiddels weer vrij, maar blijft wel verdachte in de zaak.