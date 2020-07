Gedetineerde faket dood, maar maakt fout op overlijdensakte

Berger werd in 2018 en 2019 veroordeeld voor diefstal en het bezit van gestolen goederen. In oktober vorig jaar was er een rechtszaak waarin Berger zou horen hoe lang hij de cel in zou moeten, maar zijn advocaat vertelde de rechtbank dat zijn cliënt was overleden. Berger zou zelfmoord hebben gepleegd, zo was te lezen op de overlijdensakte, verstrekt door zijn verloofde.

Na grondig onderzoek bleek er nogal wat aan het document te mankeren. Zo werden er verschillende lettertypes- en groottes gebruikt. Ook was het woord ’registry’ (register) verkeerd gespeld. „Documenten vervalsen is altijd een slecht idee, maar het niet gebruiken van de spellingscontrole maakt deze fraude nog schrijnender”, aldus de advocate van het district Nassau County, Madeline Singas, tegenover CNN.

Berger bleek intussen gevlucht te zijn én alsnog in de gevangenis te zijn beland. Hij zit vast in Pennsylvania, voor welk misdrijf is onduidelijk.

Deze week moest Berger zich verantwoorden voor de fraude. Er staat hem vier jaar gevangenis te wachten.