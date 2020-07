Man crasht met ontvoerd zoontje (7) na wilde politieachtervolging

Omstreeks 22.00 uur zagen de politieagenten de verdachte en zijn zoon in een voertuig op de Aalsmeerderweg zitten. In zijn poging te ontkomen, trapte de man het gaspedaal stevig in. Het rode licht werd tijdens de achtervolging tot twee keer toe genegeerd. Uiteindelijk crashte de auto in de buurt van een hek in het zand. Het kind bleef ongedeerd achter in het voertuig.

Rennen en waarschuwingsschot

Terwijl agenten zich over het jongetje ontfermden, probeerde de vader er rennend vandoor te gaan. Volgens de politie greep hij daarbij naar zijn broekband. Daarop werd een waarschuwingsschot gelost. ,,Een politiehond bracht de verdachte verder onder controle’’, zo meldt de eenheid Noord-Holland.

De man is na behandeling door de huisarts ingesloten voor verder onderzoek.