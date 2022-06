Premium Het beste van De Telegraaf

’Seksuele handelingen, intimidatie en pesten risico’s in cultuursector’ Rapport over MeToo bij media: ‘Presentator gedroeg zich monsterlijk’

Het schandaal bij The Voice of Holland staat niet op zichzelf, stelt de Raad voor Cultuur in een nieuw rapport. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Het schandaal bij The Voice of Holland van begin dit jaar zit nog vers in ieders geheugen. Maar dat het bij het talentenprogramma zo kon ontsporen, is in de media- en cultuursector bepaald niet uniek. Sterker nog, de bekende gevallen van de afgelopen tijd zijn slechts het ’topje van de ijsberg’, concludeert de Raad voor Cultuur in een nieuw rapport.