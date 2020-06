Nieuwe attractie Efteling kapot: ’We mochten snikhete rij niet uit’

Volgens bezoeker Mark Biepeveen (35) staat de attractie al een uur stil, vertelt hij vrijdag rond 16.50 uur. Volgens de Efteling gaat het om een half uur. „We zoeken uit wat het probleem is.” Ondertussen zitten mensen nog in de attractie. Er is water op komst.

Ook voor mensen die nog in de rij stonden, werd de dag een stuk minder leuk. „Wij waren net aan de beurt”, vertelt Biepeveen, „toen hij stil kwam te staan. We mochten niet weg in verband met corona. Je mocht niet naar links, niet naar rechts, en kon geen schaduw opzoeken.

Volgens Biepeveen konden sommige mensen beschutting vinden onder een muurtje, maar anderen hadden pech. Die moesten in de zon blijven. „En er zijn nieuwe wanden van plexiglas, voor corona, maar die werden warm. Dat maakte het nog erger. Je mocht niet even gaan plassen of water halen.”

Mensen zoeken schaduw onder een muurtje. Ⓒ Telegraaf Tiplijn

Hij had geluk, zegt Biepeveen. „Ik had een fles water bij en heb mijn dochter een telefoon in haar handen gedrukt, zodat ze even bezig was. Maar anderen waren bezorgd.” Een automatisch bandje speelde de boodschap af dat ’de technische dienst onderweg is’ . „Maar toen we uiteindelijk weg mochten, speelde dat nog.”

Technische dienst brengt water

De rij is later wel vrijgegeven. De technische dienst is aanwezig. De hulpverleners hebben water bij zich.

Inmiddels is er water op komst. Ⓒ Telegraaf Tiplijn

De Efteling bevestigt dat mensen vanwege het coronavirus niet meteen de rij mogen verlaten als een attractie stil komt te staan. „Als men terug gaat lopen, wordt die anderhalve meter lastig. Dat is de reden waarom mensen niet gelijk worden verzocht de rij te verlaten. We moeten die leegloop goed reguleren. Dat heeft heel even tijd nodig”, legt een woordvoerder uit.