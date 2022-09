TASS: inlijving door Rusland gecontroleerde gebieden op 30 september van start

Volgens de Russische zegsman kan gezien de ’voorlopige resultaten van de volksraadplegingen’ die gaande zijn de officiële toetreding van de desbetreffende regio’s tot de Russische Federatie al op 30 september plaatsvinden. De kans is groot dat president Vladimir Poetin daarbij een prominente rol zal spelen.

Eerder meldde TASS al dat het rapport over de aansluiting van de „bevrijde gebieden” op 28 september wordt voorgelegd aan het parlement in Moskou. De behandeling en goedkeuring staan een dag later op de agenda. Naar verwachting zal dat weinig problemen opleveren, net als eerder bij de inlijving van de Krim in 2014 tot frustratie van Kiev.

Doorgestoken kaart

De westerse landen en Oekraïne betitelen de referenda steevast als falsificaties en volkomen doorgestoken kaart, slechts bedoeld om tot annexatie over te gaan en het nieuwe territorium met alle middelen te verdedigen. Er kan nog tot dinsdag worden gestemd. Militair experts vrezen voor een escalatie van de oorlog en mogelijk de inzet van nucleaire wapens zodra Oekraïne het ingelijfde ’Russische’ grondgebied aanvalt.

Moskou beweerde dat de inlijving van het schiereiland de Krim in 2014 gesteund werd door ongeveer 97 procent van de kiesgerechtigden, met een opkomst van 80 procent. ’Een Noord-Koreaanse uitslag’ werd dat in het Westen genoemd.