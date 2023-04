Oud-vicepresident Mike Pence getuigt in zaak tegen Donald Trump

De zaak gaat over de rol van Trump bij de Capitoolbestorming op 6 januari 2021 en zijn vermeende pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen te ondermijnen. Volgens Amerikaanse media was Pence meer dan zeven uur in de rechtbank in Washington.

Op de dag van de bestorming moest Pence de verkiezingsuitslag bekrachtigen, in zijn rol als voorzitter van de Senaat. Trump en zijn aanhangers wilden dat hij dat niet zou doen omdat ze geloofden dat de verkiezingen niet eerlijk waren verlopen. Pence was opgeroepen om te vertellen wat hij met Trump voorafgaand aan de Capitoolbestorming heeft besproken.

De oud-president probeerde via de rechter tevergeefs te voorkomen dat Pence zou getuigen. Eerdere pogingen om getuigenissen te voorkomen waren ook mislukt.

Het is een van de vele onderzoeken en zaken die lopen tegen Trump, zo achtervolgt hem ook nog een verkrachtingszaak en de veelbesproken zaak met porno-actrice Stormy Daniels.