ProRail legt treinverkeer Heerlen stil vanwege ontsnapt persoon

Het gaat om de treinen tussen Heerlen en Herzogenrath en tussen Heerlen en Kerkrade Centrum. De politie laat weten aan De Telegraaf dat er een helikopter is ingezet en dat er patrouilles worden uitgevoerd langs het spoor.

De identiteit van de man is bij de politie bekend. „Persoon die langs spoorlijn Heerlen wordt gezocht hoort thuis bij Mondriaan (instelling geestelijke gezondheidszorg) waar hij vrijwillig is opgenomen. De man is slecht ter been.”