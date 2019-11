Treinverkeer Heerlen wordt weer opgestart

De man is inmiddels gevonden, zo heeft de politie laten weten op Twitter. „Hij is opgevangen door de patrouille ter plaatse.”

Er werd onder meer met een helikopter naar hem gezocht, nadat bekend werd dat hij de instelling, waar hij vrijwillig is opgenomen, verlaten had. Hij was slecht ter been, zo liet de politie weten.

Het treinverkeer tussen Heerlen en Herzogenrath en tussen Heerlen en Kerkrade Centrum wordt inmiddels weer opgestart.