Soldaat doodt officier met bijl en schiet twee collega’s dood op Russische militaire basis

De soldaat, Anton Makarov, viel in de ochtend op het militaire vliegveld zijn collega’s aan. „Om een dienstwapen te bemachtigen, doodde Makarov een officier met een bijl”, zei de onderzoekscommissie in een verklaring. Vervolgens beschoot de dader collega’s, waardoor er twee gedood werden en één gewond raakte.

Een anonieme bron heeft tegen het Russische persbureau Interfax gezegd dat de schietpartij begon toen er tijdens een inspectie ruzie uitbrak tussen de dader en de officier.

Er vinden vaker schietpartijen plaats op militaire faciliteiten in Rusland. In oktober vorig jaar schoot een Russische soldaat op een militaire basis in Siberië acht mensen dood en verwondde hij twee anderen. Hij gaf de schuld van de aanval aan zijn ontgroening, die volgens hem zijn leven tot een „hel” maakte.

Mensenrechtenorganisaties hebben in het verleden alarm geslagen over brute ontgroeningsrituelen in het leger, die in de jaren negentig routine waren. De afgelopen jaren is die situatie verbeterd.

Militaire dienst is in Rusland verplicht voor mannen tussen de 18 en 27 jaar, al proberen veel mensen hun dienstplicht te omzeilen.