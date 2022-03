Stekkerwagenpark geleidelijk op stoom: ’Rijdt goed, maar geen vakantie-auto’

Dat blijkt uit een analyse van RAI Vereniging en Bovag naar de verkopen van elektrische personenauto’s in 2021. De groei is volgens de belangenclubs vooral te danken aan de invoering van de particuliere aanschafsubsidie en toename van steeds meer betaalbare elektrische personenauto’s.

De gemiddelde prijs van een volledig elektrische auto bereikte in 2016 een hoogtepunt met ruim €79.000. Inmiddels is de prijs met ruim €28.000 gezakt naar gemiddeld €51.000 in 2021. „De verwachting is dat dit jaar en komende jaren nog meer betaalbaardere modellen worden geïntroduceerd waardoor de particuliere EV-markt verder groeit”, meent Floris Liebrand van RAI Vereniging.

261.100 stekkerwagens

Inmiddels rijden er 261.100 stekkerwagens in ons land. Dat is 2,85% van het totale wagenpark met 9.154.289 personenauto’s. „In 2030 moeten dat er 1,9 miljoen zijn en dat betekent ook dat het aantal laadpunten moet meegroeien. Dat zijn er nu ruim 311.000 en daarvan moeten er dagelijks 463 bijkomen om te zorgen dat iedereen elektrisch kan blijven rijden. We tellen in ons land nu 2656 snellaadpunten bij pompstations, maar dat moeten er tegen die tijd ook een veelvoud van zijn”, stelt Liebrand.

Sinds begin van dit jaar kunnen particulieren weer gebruikmaken van een aankoopsubsidie die voor 2022 beschikbaar is, waardoor het aandeel particuliere registraties in de eerste twee maanden van 2022 zelfs naar 56 procent steeg. In totaal (zakelijk en particulier) werden 6741 nieuwe elektrische auto’s geregistreerd ten opzichte van 2375 in dezelfde periode afgelopen jaar. Een stijging van 183 procent. Tot 10 maart was al voor ruim 42 miljoen euro aan subsidie aangevraagd, oftewel voor ruim 12.000 nieuwe EV’s, terwijl er dit jaar in totaal 71 miljoen euro beschikbaar is.

Klimaat

„De overgang naar elektrisch rijden helpt Nederland bij het behalen van zijn klimaatdoelstellingen”, meent Liebrand. „Eerder presenteerde RAI Vereniging samen met ANWB, Bovag, VNA en Natuur en Milieu een autobelastingplan om via hervorming van de autobelastingen de aangescherpte Europese klimaatdoelen, van 55 procent minder uitstoot voor 2030, te behalen. Cruciaal is dat de nieuwverkoop tot 2030 gestimuleerd blijft worden en dat de export van deze auto’s beperkt wordt. Hiermee ontstaat ook een goede tweedehands markt in Nederland, waardoor elektrisch rijden voor meer automobilisten betaalbaar wordt.”

De top 3 meest verkochte elektrische auto’s in 2021 betrof C-segment auto’s en bestond uit de Skoda Enyaq iV, Kia Niro EV en de Volkswagen ID.4.

’Het rijdt fantastisch’

„Ja, het rijdt fantastisch en in Nederland kunnen we er overal in één keer mee komen. De actieradius is in de winter zo’n 300 kilometer en we hebben dan ook nog nooit van een snellader gebruik hoeven maken. Wel een keer aan de gewone ’stekker’ terwijl we genoten van een dinertje, maar dat was het dan ook”, zegt EV-fan Jeroen ter Kuile uit Maarsbergen.

„Maar normaal gesproken hangt onze Volkswagen ID.3 gewoon thuis aan de laadpaal en is de batterij altijd vol en hebben we geen zorgen over de actieradius. Maar op vakantie gaan we er niet mee”, vervolgt Ter Kuile. „We hebben een huisje in Portugal, maar dan zou je echt een puzzel moeten maken hoe je daar komt via allerlei snellaadstations. In Nederland zijn dat er veel, maar in het zuiden zeker niet. Nee, dat geeft te veel heisa. We rijden nu bewust elektrisch, omdat we graag CO2-neutraal willen zijn en deze auto ook nog eens van gerecycled materiaal is gemaakt.”